Вирусолог объяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, с чем связан резкий скачок числа новых случаев заражения коронавируса в России. Так, в конце минувшей недели за сутки было зафиксировано свыше 6 тыс случаев COVID-19. Альштейн, общаясь с журналистами газеты «Взгляд », отметил, что такой скачок связан с тем, что тестирование стало более доступным и люди даже с легким течением болезни стали проходить его.

«Когда тестов не хватает, а человек, например, жалуется на заложенность носа, ему говорят – пользуйтесь каплями от насморка, но исследовать мы вас не будем. Чем меньше объем информации, тем больше в этом объеме доля тяжелых случаев с яркой клинической картиной. Само по себе такое изменение статистики не является сверхтревожным», – подчеркнул Альштейн.

В минувшее воскресенье в сообщении «Стопкоронавирус.рф» было указано, что из более чем шести тысяч подтвержденных случаев COVID-19 «почти 43% были выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни». Московский оперативный штаб накануне сообщил, что доля бессимптомных носителей в столице достигает 60%. Эти случаи, объяснил эксперт, выявляются, когда проходит тестирование какой-либо группы людей, где заболел один человек. И определить число бессимптомных носителей довольно сложно.

Вирусолог отмечает, что в ближайшие дни высока вероятность того, что число заболевших граждан пойдет на спад, поскольку постепенно начинают действовать меры самоизоляции, принятые по всей стране.