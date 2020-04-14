Названы новые тяжелые последствия коронавируса для организма

Ученые из Университета Вероны (Италия) назвали признак, указывающий на тяжелое протекание коронавирусного заболевания COVID-19. Результатами своего исследования они поделились на страницах специализированного журнала Hematology, Transfusion and Cell Therapy. У многих больных, как показали наблюдения, при тяжелом течение коронавирусного заболевания снижается уровень гемоглобина.

Гемоглобин – это белок, который переносит кислород. И в случае, когда он снижается, таким пациентам помочь не могут даже аппараты искусственной вентиляции легких, отмечает News.ru. Исследователи полагают, что уровень гемоглобина необходимо измерять всем зараженным. Также итальянские ученые считают, что стоит провести исследование, которое позволит узнать, поможет ли переливание крови пациентам избежать тяжелого течения заболевания.

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдиг ранее выразил уверенность в том, что не легкие человека являются главной мишенью коронавируса - он поражает стенки сосудов и клетки крови.