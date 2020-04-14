Ученые назвали медперсонал разносчиком коронавируса

Ученые из китайского города Ухань, где произошла вспышка коронавируса, провели исследования и обнаружили новый путь передачи инфекции медперсоналом. Авторы научной работы выявили наличие коронавируса на полу больницы. При этом ученые отмечают, что вирус присутствовал даже в тех помещениях, где не было заразившихся COVID-19. Также специалисты выяснили, что медработники переносили вирус на своей обуви. Кроме того, уточняется, что из-за потоков воздуха капли с патогенном опускаются на пол, откуда их и подхватывали медики.

В итоге ученые дали некоторые рекомендации относительно мер безопасности для сотрудников медучреждений. В частности, они советуют проводить регулярную дезинфекцию подошв обуви. Причем это следует делать сразу после того, как медик выходит из палаты, где находится больной. По мнению экспертов, такие меры помогут уменьшить риск разнести вирус.