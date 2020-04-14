Вирусолог счел бессимптомных носителей «вакциной от коронавируса»

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов считает здоровых носителей коронавируса «вакциной». По мнению ученого, распространяя вирус, они способствуют коллективной иммунизации. Самый опасный симптом коронавируса - отсутствие симптомов заболевания у зараженных. Об этом ранее заявил доктор биологических наук Владимир Макаров, отметив, что люди, не подозревая о том, что являются носителями инфекции, распространяют ее в массы. В то же время Феликс Ершов, комментируя его слова в эфире НСН, считает, что это обычная ситуация для вирусных инфекций. А такие здоровые бессимптомные носители коронавируса сейчас делают то, что должна делать вакцина.

«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - отметил Ершов.

Он добавил, что этот вовсе не означает, что можно расслабиться и перестать соблюдать меры профилактики. Строгие меры контроля, по мнению академика, можно сохранить. От них уже есть толк - уровень заболеваемости не носит взрывной характер.

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», - считает вирусолог.

ВОЗ нынче рекомендует промывать нос соленой водой, напомнил собеседник НСН. Раствор поваренной соли готовится просто - столовая ложка соли на стакан воды. Промывать нос достаточно противно, но это надо делать. Специалист добавил, что выраженной симптоматики, как правило, не имеют носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса.