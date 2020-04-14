Вирусолог счел бессимптомных носителей «вакциной от коронавируса»

Сегодня, 09:31

Ольга Громова

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Вирусолог счел бессимптомных носителей «вакциной от коронавируса»
Симптомы коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов считает здоровых носителей коронавируса «вакциной». По мнению ученого, распространяя вирус, они способствуют коллективной иммунизации. Самый опасный симптом коронавируса - отсутствие симптомов заболевания у зараженных. Об этом ранее заявил доктор биологических наук Владимир Макаров, отметив, что люди, не подозревая о том, что являются носителями инфекции, распространяют ее в массы. В то же время Феликс Ершов, комментируя его слова в эфире НСН, считает, что это обычная ситуация для вирусных инфекций. А такие здоровые бессимптомные носители коронавируса сейчас делают то, что должна делать вакцина.

«Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», - отметил Ершов.

Он добавил, что этот вовсе не означает, что можно расслабиться и перестать соблюдать меры профилактики. Строгие меры контроля, по мнению академика, можно сохранить. От них уже есть толк - уровень заболеваемости не носит взрывной характер.

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным — обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», - считает вирусолог.

ВОЗ нынче рекомендует промывать нос соленой водой, напомнил собеседник НСН. Раствор поваренной соли готовится просто - столовая ложка соли на стакан воды. Промывать нос достаточно противно, но это надо делать. Специалист добавил, что выраженной симптоматики, как правило, не имеют носители вирусов гепатита, ВИЧ, герпеса.

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