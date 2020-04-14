Врач-гинеколог раскрыла опасность коронавируса для беременных

Сегодня, 08:38

Анна Лисова

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Врач-гинеколог раскрыла опасность коронавируса для беременных
Беременность

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik рассказала, в чем риски COVID-19 для беременных. Случаи, когда женщины, рожающие детей, заражены COVID-19, уже зафиксированы и в России. Недавно в Ростове-на-Дону инфицированная коронавирусом 36-летняя женщина родила ребенка. В Москве немало беременных женщин с ОРВИ и внебольничной пневмонией наблюдаются врачами. Они находятся в изолированных палатах и за их состоянием здоровья следят врачи. 

По словам Ерофеевой, сейчас нет достоверных данных, как именно коронавирус влияет на плод на начальных сроках. Тем не менее, медики сходятся во мнении, что риск негативного влияния на их здоровье и здоровье не рожденного ребенка высоки.

«На ранних сроках беременности заражение COVID-19 чрезвычайно опасно, потому что беременность сама по себе для организма серьезная нагрузка, она выявляет и проявляет все слабые места, все хронические заболевания женщины, и сосудистые, и сердечно-сосудистые, и заболевания почек, печени, и, естественно, легких»,— подчеркнула эксперт.

При этом, отмечает больше в этом смысле повезло женщинам, которые заразились на поздней стадии беременности, поскольку в большинстве случаев им удается родить здоровых детей и роды проходят благополучно.

По мнению врача-акушера Ерофеевой, на ранних сроках риск значительно повышается из-за того, что плацента не защищает плод от фильтрующих вирусов, таких как вирус краснухи, цитомегаловируса. Вирусы, преодолевая плацентарный барьер, могут провоцировать уродства плода и аномалии развития органов ЦНС, сердечно-сосудистой системы.

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