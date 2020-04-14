Профессор РАН Лукашев объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Сегодня, 21:03

Анна Морозова

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Профессор РАН Лукашев объяснил низкую смертность от коронавируса в России

С начала эпидемии коронавируса в России было зарегистрировано 313 летальных исходов.

Невысокие показатели летальности от коронавирусной инфекции в России объясняются тем, что в стране преобладают пациенты с легкой формой заболевания, а также готовностью медицинских учреждений к поступлению новых инфицированных. Об этом сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Хотя этот показатель может возрасти, он уже ниже уровня смертности, наблюдаемого в ряде европейских стран. 

«Поэтому здесь у нас очевидный успех», — отметил Лукашев.

Эксперты призывают россиян не бояться высокого уровня заболеваемости. Дело в том, что в статистику кроме пациентов, которые поступили на лечение в больницу, входят и бессимптомные носители инфекции. Лукашев утверждает, что большое значение для России имеет «статистика тяжелых форм и смертельных случаев».

По официальным данным, в России зарегистрировано более 36,5 тысяч зараженных коронавирусом, из них более 3 тысяч человек вылечились, 313 человек умерли.

Ранее сообщалось, что самая низкая смертность зафиксирована в СНГ и Грузии.

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