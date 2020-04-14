Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус препаратом из Китая

Сегодня, 13:13

Александр Зуев

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Минздрав РФ разрешил лечить коронавирус препаратом из Китая

Для лечения от коронавируса с помощью незарегистрированного в России китайского препарата гидроксихлорохина нет никаких препятствий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России.

Как сказано в сообщении ведомства, с точки зрения клинической фармакологии никаких препятствий к использованию гидроксихлорохина нет, так как по своей безопасности и эффективности он не отличается от ранее зарегистрированных в России препаратов с аналогичным непатентованным наименованием. В Минздраве также  отметили, что производство гидроксихлорохина соответствует всем международным требованиям качества. Ранее правительство РФ поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять гидроксихлорохин и передавать его медицинским организациям для лечения от коронавируса.

Известно, что в разгар пандемии коронавируса Китай прислал России гуманитарную помощь - 68 600 упаковок гидроксихлорохина, пишет ТАСС.

Подчеркнем, что препараты на основе гидроксихлорохина уже несколько десятилетий используются для борьбы с малярией. Сейчас во многих странах ими лечат больных коронавирусом.

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