Опубликована карта блокпостов на случай закрытия Петербурга

Сегодня, 12:08

Александр Зуев

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Опубликована карта блокпостов на случай закрытия Петербурга

Смольный составил схему размещения контрольно-пропускных пунктов, в которую вошли 62 места по периметру Петербурга. В случае реализации плана под контроль возьмут и магистрали, и малоизвестные улицы.

На интерактивной карте можно увидеть тотальную блокировку пригородов Мурино, Кудрово и юго-западных деревень.

Если Смольный утвердит сценарий жесткого контроля за перемещением жителей Петербурга и 

эта схема будет использована, то проверять документы у петербуржцев и жителей Ленобласти будут не только перед развязками с КАД, но и на дорогах без названий.

Например, мало кому было известно о существовании перешейка между Муринской дорогой и Новой улицей, Травяной улицы между железной дорогой и Челябинской улицей.

По некоторым данным,  обустройством КПП займутся четыре компании, которые подписали контракты на дорожную разметку: ПромИнвестГрупп, Конвера-Д, ЭДС, Т-Трафик, пишет Фонтанка.Ру.

Установка КПП предполагает внедрение цифровых пропусков, которые получат те, кто пользуются личным и общественным транспортом. Без пропусков проезд на транспорте будет невозможен.






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