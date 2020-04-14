Главврач Англии рассказал о гендерном факторе риска при пандемии коронавируса

Сегодня, 10:36

Александр Зуев

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Главврач Англии рассказал о гендерном факторе риска при пандемии коронавируса

Главный врач Англии Крис Уитти назвал факторы, повышающие риск заражения и смерти при коронавирусе.

Речь прежде всего идет о преклонном возрасте пациентов, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу. В этой связи доктор призывает людей оградить пожилых людей от опасности в период пандемии. Также в зону риска попадают люди с хроническими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми.

Кроме того, у 90 % скончавшихся от коронавируса было обнаружено как минимум еще одно заболевание.

Ко всему, замечено, что мужчины намного чаще женщин заражаются коронавирусом по неизвестным причинам. 

Ранее эксперты из Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США) объяснили, что на риск заразиться коронавирусом влияет и курение, пишет РИА Новости.

Напомним, что коронавирусная инфекция охватила почти весь мир. Согласно последним данным в мире зафиксировано уже более двух миллионов случаев COVID-19, свыше 160 тысяч пациентов скончались.

В Великобритании количество зараженных достигло 108 692 человек, 14 576 пациентов скончались.





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