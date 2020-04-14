Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Вчера, 22:05

Анна Лисова

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Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус

Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказывается, кто входит в группу риска по коронавирусу. 

В этом сообщении она поделилась словами сотрудницы Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 

Врач отметила, что самыми тяжелыми больными считаются люди в возрасте старше 70 лет. Но в группу риска, неожиданно для многих, попала еще одна категория инфицированных. Это молодые пациенты с некоторыми патологиями. 

«Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением», — указано в сообщении. 

Напомним, пандемия коронавируса, вызывающего COVID-19, была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Вспышка нового коронавируса началась из китайского города Ухань в конце минувшего года. Сейчас по всему миру более 2 млн людей уже инфицированы. Но ученые допускают, что число зараженных может быть в разы больше, поскольку у многих заболевание протекает бессимптомно. 

 

 

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