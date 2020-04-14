Роспотребнадзор сообщил о росте бессимптомного течения коронавируса

Сегодня, 12:12

Анна Морозова

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Роспотребнадзор сообщил о росте бессимптомного течения коронавируса

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что количество бессимптомных случаев коронавируса составляет почти 50% среди всех случаев заражения.

Попова утверждает, что если несколько недель назад выявлялось не более 20% россиян с бессимптомным течением коронавирусной инфекции, то сейчас этот показатель составляет уже 45-50%. При этом количество пациентов с диагностированной пневмонией среди зараженных не увеличивается.

Она отметила, что увеличение количества бессимптомных носителей инфекции связано с более активной выявляемостью коронавируса в России. На данный момент Россия занимает второе место по количеству тестирований. Так, за сутки проводится более 103,5 тысячи исследований. Всего с момента появления в стране тест-систем был произведен 1 миллион 700 тысяч тестирований.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что эпидемиологически принято сравнение показателей, рассчитанных на 100 тысяч жителей. В России этот показатель составляет 17 зараженных на 100 тысяч что в 5 раз ниже, чем в Канаде, в 10 ниже, чем в Швейцарии, и в 20 раз ниже, чем в Германии.

80% инфицированных коронавирусом граждан РФ составляют люди до 60 лет, 5% - дети и 15% – люди старше 60-65 лет, добавила специалист.

Ранее инфекционист сообщил, когда ожидать пик развития коронавирусной инфекции. По его словам, этот период ожидается в России в июне–июле 2020 года.

Хотя прогнозы даются разные, но есть надежда, что России удастся избежать такого пика заболеваемости, который был в других странах. Анна Попова отмечает, что этого можно добиться благодаря эффективным мерам профилактики.

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