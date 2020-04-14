Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали врачи

Сегодня, 11:24

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Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали врачи

В Уфе из закрытой на карантин больницы имени Куватова сбежали 7 человек, которые являются медперсоналом. Причем, шестеро из них, как потом выяснилось, не прошли до конца медосмотр и не дождались результатов анализов на коронавирус. Решением Кировского суда их принудительно вернули в медучреждение. Одному разрешили остаться дома на самоизоляции.

«Известно, что речь идет о сотрудниках больницы: врачах и другом медперсонале. Они самовольно покинули здание клиники 10 апреля», — сообщил собеседник агенства РИА Новости.

В свою очередь ответчики уверяют, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию.

Исходя из последних данных минздрава, в Башкирии зафиксировано:

Заражены вирусом - 213 человек, из них 54 - находятся в РКБ.

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