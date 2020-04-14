Американские ученые вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом

Ученые из США заявили о том, что реальное число заболевших коронавирусом может быть почти в 100 раз больше, чем говорит официальная статистика.

Исследователи из Калифорнии рассказали, что на самом деле фактические число случаев заражения коронавирусом может в 85 раз превышать число установленных, FoxNews .

Было проведено исследование, в рамках которого ученые из е Стэнфордского университета проверили 3 330 взрослых и детей в калифорнийском округе Санта-Клара на предмет наличия в их крови антител к коронавирусу. Оказалось, что антитела уже были и у тех, у кого коронавирус не диагностировали. Поэтому распространенность COVID-19 в округе составляла 2,5-4,1% от всего населения.

Исходя из полученных данных, ученые пришли к выводу, что истинное число инфицированных коронавирусом в Санта-Кларе по состоянию на 1 апреля (дату окончания исследования) составляло от 48 000 до 81 000 человек. При этом официально на эту же дату сообщалось о 956 случаях заражения, что в 50-85 раз ниже, чем показало исследование.

Ученые отмечают, что из-за бессимптомного течения COVID-19 сложно сказать, сколько точно случаев заражения есть на самом деле. Но бессимптомное течение заболевания стоит учитывать при формировании статистики, поскольку это существенно может повлиять на уровень смертности от этого заболевания.