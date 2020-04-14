В России число бессимптомных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 50%

Сегодня, 00:43

Александр Зуев

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В России число бессимптомных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 50%

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорит. что доля россиян без симптомов коронавируса увеличилась до 45-50%. Для сравнения она сообщила о том, что две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество пациентов с коронавирусом без симптомов  составляло 10-12%, максимум — 20%.

Такие изменения произошли благодаря увеличению количества проводимых тестирований, отметила Попова.

При этом удельный вес пневмоний не растет, а удельный вес ОРВИ среди всех заболеваний снижается, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Она также отметила, что изоляция большинства бессимптомных больных, которые представляют опасность для окружающих, не позволяет другим заразиться.

Попова порекомендовала россиянам не сдавать тесты на коронавирус. По ее словам, лучше носить маски и по возможности не выходить на улицу. Наряду с этим глава ведомства выразила надежду, что Россия не достигнет такого пика по числу заразившихся, как другие страны. 

Ранее Владимир Путин постановил, что апрель будет нерабочим с сохранением зарплат. В это период россиян просят находиться дома, а выходить на улицу в случаях экстренной необходимости. Не исключено, что период «коронавирусных» каникул может закончиться до 30 апреля, пишет Росбалт.

В России насчитываются около 32 тысяч зараженных коронавирусом, скончались 273, выздоровели 2590.

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