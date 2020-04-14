Медики Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Коллектив Покровской больницы опубликовал письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову. Текст письма опубликован на странице в Facebook главы муниципального образования Гавань Нэлли Вавилиной. В нем медперсонал сообщает, что в больнице ничего не сделано для организации лечения инфекционных пациентов.

Как сказано в обращении, больница не предназначена для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Также говорится, что персоналом был создан проект зонирования, который может быть реализован за несколько дней. Но процесс согласований не позволяет реализовать его за несколько дней, отмечают медики. Они также просят ускорить процесс организации зон в больнице, создать санпропускники и отменить приказ о введении карантина в отделениях, который приводит к кадровому дефициту, пишет Znak.com .

Кроме того, медики сообщают, что к 13 апреля в больнице зафиксировали более 30 случаев коронавируса среди пациентов и пять у медперсонала.