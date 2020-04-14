Роспотребнадзор перечислил способы приблизить окончание карантина

Сегодня, 17:17

Александр Зуев

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Роспотребнадзор перечислил способы приблизить окончание карантина
Пандемия

Роспотребнадзор разработал правила поведения людей для приближения окончания пандемии коронавируса. Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусом и эту цель можно достичь только совместными усилиями.

Как отметили в ведомстве, существуют пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий: оставаться дома, поддерживать в доме чистоту, общаться с родственниками на расстоянии, использовать маску и соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 м, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, а также соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Временные ограничения нужны для того, чтобы сберечь себя и своих близких, а также обезопасить окружающих, сказано в сообщении ведомства.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что государством сделано все необходимое для сдерживания распространения инфекции. Но успех в борьбе с коронавирусом зависит от каждого человека.

Как отметили в Роспотребнадзоре, ответственное отношение к режиму ограничений приведет к возвращению к прежней жизни.

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