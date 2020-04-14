Глава ФМБЦ рассказал о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19

Сегодня, 14:12

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Глава ФМБЦ рассказал о темпах ухудшения состояния пациента при COVID-19
Ухудшение состояния здоровья

Генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени А.И.Бурназяна (ФМБЦ) Александр Самойлов рассказал о скорости ухудшения состояния пациентов с COVID-19, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, что 11 апреля ВОЗ объявил вспышку новой инфекции COVID-19 пандемией. Количество жертв коронавируса превышает 131 000 человек. На 17 апреля в России обнаружено 32 007 инфицированных. За все время жертвами COVID-19 стало 273 пациента. Вылечились - 2590 человек. Процесс развития заболевания, по словам Александра Самойлова, можно отследить благодаря некоторым медицинским методикам, а именно: анализ крови, показатель уровня насыщенности кислородом.

«Пациенты, которые находятся в группе риска, всегда на особом контроле»,—заявляет Александр Самойлов.

ФМБЦ владеет необходимой квалификацией. В данном медучреждении проходят лечение пациенты из группы риска. Уже с начала апреля центр принимает больных на коронавирус. По данным на сегодня, там находятся 90 пациентов и некоторым необходима искусственная вентиляция легких.

Также есть молодые люди, которые тяжело переносят COVID-19, сообщает доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. Она добавила, что летальные исходы случаются не только при наличии хронических болезней, сообщает сайт «Известия».

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