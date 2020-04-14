Власти Уханя скорректировали статистику по погибшим от коронавируса

Сегодня, 13:26

Ольга Громова

0

Image 16+
Власти Уханя скорректировали статистику по погибшим от коронавируса
Коронавирус в Ухани

В китайском мегаполисе Ухань, столице провинции Хубэй, откуда и начал свое шествие по миру новый коронавирус, власти обнародовали новые данные о количестве погибших. Статистика была скорректирована, в результате чего количество жертв нового заболевания увеличилось более чем на тысячу, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что по состоянию на 16 апреля в Ухане зарегистрировано 50?333 случая коронавирусного заболевания COVID-19. После корректировки статистики число увеличилось на 325 случаев. Число смертей также исправлено. После уточнения оно увеличилось до 3869, хотя еще пару дней назад говорилось о 1290 летальных случаях. В Хубэйской комиссии здравоохранения уточнили, что корректировка внесена в статистику согласно с законами, нормами, а также принципом ответственности перед умершими.

Напомним, ранее в Поднебесной (в масштабах страны) сообщали лишь о 3342 умерших и 82?367 зараженных новым коронавирусом за все время эпидемии.

Напомним, вспышка в Ухане началась в декабре минувшего года. Многие страны, особенно США, обвиняют Китай в сокрытии информации о реальном положении дел с распространением коронавируса. Есть предположение, что болезнь начала поражать местных жителей еще в октябре минувшего года.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

14-04-2020, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

14-04-2020, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

14-04-2020, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

14-04-2020, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

14-04-2020, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

14-04-2020, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

14-04-2020, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

14-04-2020, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

14-04-2020, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

14-04-2020, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров