Власти Уханя скорректировали статистику по погибшим от коронавируса

В китайском мегаполисе Ухань, столице провинции Хубэй, откуда и начал свое шествие по миру новый коронавирус, власти обнародовали новые данные о количестве погибших. Статистика была скорректирована, в результате чего количество жертв нового заболевания увеличилось более чем на тысячу, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что по состоянию на 16 апреля в Ухане зарегистрировано 50?333 случая коронавирусного заболевания COVID-19. После корректировки статистики число увеличилось на 325 случаев. Число смертей также исправлено. После уточнения оно увеличилось до 3869, хотя еще пару дней назад говорилось о 1290 летальных случаях. В Хубэйской комиссии здравоохранения уточнили, что корректировка внесена в статистику согласно с законами, нормами, а также принципом ответственности перед умершими.

Напомним, ранее в Поднебесной (в масштабах страны) сообщали лишь о 3342 умерших и 82?367 зараженных новым коронавирусом за все время эпидемии.

Напомним, вспышка в Ухане началась в декабре минувшего года. Многие страны, особенно США, обвиняют Китай в сокрытии информации о реальном положении дел с распространением коронавируса. Есть предположение, что болезнь начала поражать местных жителей еще в октябре минувшего года.