Малышева предупредила об опасности лишнего веса во время коронавируса

Лишний вес увеличивает риски осложнений при заражении коронавирусом, рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева. Это связано с тем, объяснила Малышева, что зачастую у людей, которые страдают от ожирения, развиваются болезни, вызывающие осложнения, передает Лента.Ру .

Малышева отметила, что сейчас в группе риска по коронавирусу находятся не только очень пожилые люди, но и люди с «диким ожирением». Врач уверена, что у тех, кто страдает от такой проблемы, есть минимум четыре болезни, которые увеличивают риски осложнения при заражении коронавирусом. В частности, такой болезнью является рестриктивная болезнь легких. Малышева отметила, что зачастую люди с ожирением не могут вдохнуть полной грудью, чтобы расправились легкие, из-за давящего на них жира.

Еще одна проблема людей с лишним весом – остановка дыхания во сне. Также у людей с ожирением есть гипертония. А многие из них страдают сахарным диабетом.

«Какой тут к черту бодипозитив, ребята?» — возмущается ведущая по поводу лишнего веса.