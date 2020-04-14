Найден способ избежать осложнений при коронавирусе

Сегодня, 14:05

Ольга Громова

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Найден способ избежать осложнений при коронавирусе
Физические упражнения

Доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния Чжен Ян озвучил способ избежать грозных осложнений при заражении коронавирусом - регулярно делать физические упражнения. Примерно у 40 процентов заразившихся COVID-19 врачи обнаруживают острый респираторный дистресс-синдром. Это проявление дыхательной недостаточности, которое в большинстве случаев приводит к смертельным исходам.

Спорт, по словам ученого, помогает организму продуцировать мощный антиоксидант, который получил известность как "внеклеточная супероксиддисмутаза" (EcSOD), пишет «Российская газета». Во время болезни его уровень непременно снижается, но даже одна тренировка в состоянии увеличить его выработку. Поэтому Чжен Ян призывает не игнорировать физические упражнения на самоизоляции или карантине.

Напомним, о вспышке коронавируса в Китае стало известно в декабре минувшего года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. На текущий момент коронавирус поразил порядка двух миллионов людей.

Американский телеканал Фокс Ньюс недавно сообщил, ссылаясь на своих информаторов, что нулевым пациентом с коронавирусом стал сотрудник лаборатории в Ухане, на которого во время работы с летучими мышами и перескочил COVID-19.

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