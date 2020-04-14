Правительству предложили для борьбы с коронавирусом 25 медицинских проектов

Сегодня, 13:53

Анна Лисова

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Правительству предложили для борьбы с коронавирусом 25 медицинских проектов
Решение вопросов в борьбе с коронавирусом

25 медицинских проектов, которые могут помочь остановить эпидемию коронавирусной инфекции, предложили на рассмотрение правительства. Их представил вице-премьеру Андрею Белоусову гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, передает РБК.

Так, один из проектов предусматривает запуск препарата компании «Химрар», одобренного в Китае для использования пациентами с COVID-19 в тяжелом состоянии. Речь идет о «Фавипиравире». Еще один проект предполагает производство браслета «Хилби». Такой браслет можно использовать для дистанционного мониторинга людей, находящихся на карантине.

В рамках еще одного проекта предлагается использовать очки виртуальной и дополненной реальности для взаимодействия медперсонала между собой. Такие очки помогут медикам освободить руки, когда они взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени.

Понятно, что не все проекты будут сразу же воплощаться. Они должны пройти еще немало проверок, которые покажут, действительно ли они оправданы и эффективны.

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