Названы самые смертельные для россиян болезни

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza составила список самых смертельных болезней в России за последние пять лет, пишет Лента.Ру . Исследование показало, что в России за последние пять лет действительно больше всего людей умирают от болезней. А самыми смертельными заболеваниями являются болезни системы кровообращения и онкозаболевания

В 2019 году из-за болезней умерли 1,67 миллиона россиян. 50% из этого числа смертей – это смерти от гипертонии, ишемической болезни, инфаркта миокарда, цереброваскулярных болезней и других болезней системы кровообращения. 18% - это смерти от новообразований. Еще 6% скончались от болезней нервной системы и органов пищеварения. Жизни 1,5% унесла пневмония. 1% скончались из-за ВИЧ. По словам экспертов, из-за коронавируса может увеличиться смертность от других социально-значимых заболеваний. Поскольку ж система здравоохранения на время пандемии вынуждена изменить свои ориентиры.

Стоит отметить, что убыль населения в России достигла рекордного показателя за 11 лет. Если от смертей умерло 1,8 млн россиян в исследуемый период, то из-за внешних причин скончались 130 тыс. человек.