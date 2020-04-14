Заразившийся коронавирусом подросток предупредил ровесников об опасности болезни

Сегодня, 13:38

Анна Морозова

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Заразившийся коронавирусом подросток предупредил ровесников об опасности болезни
Лечение коронавируса

Семнадцатилетний житель Дублина Брэндон Фэй рассказал о своем опыте болезни. В конце марта парень почувствовал себя плохо. У него появились кашель и одышка. Подросток подумал, что это проявления его астмы. После медицинского осмотра и лабораторного исследования врачи выявили у него коронавирус.

"Уже через полчаса я лежал в палате. Мне было тяжело дышать, и пропал аппетит. Хорошо, что я еще не попал в реанимацию, не было необходимости в ИВЛ", — поделился молодой человек.

Парень признался, что он не верил, что может заболеть коронавирусом с пневмонией, потому что очень молод.

"Обращаюсь к подросткам, которые ходят друг к другу в гости, ночуют вместе, посещают парки, пляжи и тусуются компаниями. Подумайте, действительно ли это стоит того, чтобы подвергать себя риску заражения? Вы же таким образом распространяете инфекцию. Даже если вы сами легко отделаетесь, вы можете заразить своих родителей и бабушек с дедушками. Почему вы не думаете хотя бы о них? " — сказал молодой человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На сегодняшний день, в мире выявлено более 1,9 миллиона зараженных коронавирусом человек, более 123 тысяч человек умерли.

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