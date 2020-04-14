Заразившийся коронавирусом подросток предупредил ровесников об опасности болезни

Семнадцатилетний житель Дублина Брэндон Фэй рассказал о своем опыте болезни. В конце марта парень почувствовал себя плохо. У него появились кашель и одышка. Подросток подумал, что это проявления его астмы. После медицинского осмотра и лабораторного исследования врачи выявили у него коронавирус.
Парень признался, что он не верил, что может заболеть коронавирусом с пневмонией, потому что очень молод.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На сегодняшний день, в мире выявлено более 1,9 миллиона зараженных коронавирусом человек, более 123 тысяч человек умерли.
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