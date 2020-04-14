Шведский эпидемиолог высказался по поводу стратегии борьбы с коронавирусом

Смертность от коронавируса в Швеции догнала по темпам Италию, но эта страна так и не вводит ограничительные меры, которые бы способствовали замедлению распространения заражений. И не собирается это делать, судя по всему, ибо ведущий эпидемиолог страны Андерс Тегнелль считает стратегию правильной.

Вчера 22 ведущих медика страны на страницах Dagens Nyheter раскритиковали его действия и потребовали, чтобы в ситуацию вмешались власти. Позиция Департамента общественного здоровья специалистов своего дела настораживает, ведь он не реагирует даже на статистику, где говорится о том, что смертность от коронавируса в Швеции сравнилась с итальянской и в десять раз превзошла показатели Финляндии.

Тегнелль прокомментировал обвинения медиков, заявив, что в статье допущена принципиальная ошибка, поскольку число летальных случаев является неверным. Ему правильную статистику якобы не передавали. В то же время Тегнелль подтвердил, что у ведомства есть своя стратегия. Он подчеркнул, что в некоторых странах, как, например, Италии, смерти фиксируются только в больницах, поэтому сравнение неверно.

Йонни Людвигссон (Johnny Ludvigsson), главный врач и профессор кафедры биомедицинских и клинических исследований в Линчёпингском университете, в свежей публикации на Dagens Nyheter пишет, что сейчас эту стратегию критикуют все, но в будущем - оценят, так как шведская линия спасет больше жизней в перспективе. При шведской модели вирус будет распространяться быстрее. Нагрузка на систему здравоохранения и отделения реанимации поначалу окажется выше, но затем выровняется и постепенно пойдет на спад, а у людей быстрее выработается коллективный иммунитет.