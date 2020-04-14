Биолог назвала опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Сегодня, 12:10

Ольга Громова

0

Image 16+
Биолог назвала опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Отдышка во время бега

У людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, специалисты фиксируют опасные последствия в виде изменений в мозге и легких. Об этом поведала Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона. По ее словам, у выздоровевших после коронавируса медики наблюдают уменьшение объема легких и неврологические симптомы. Баранова рассказала, как ощущают эти последствия люди разного возраста в обычной жизни.

К примеру, молодые юноши и девушки больше не смогут принимать участия в марафонских забегах, а пенсионеры и пожилые будут испытывать одышку, даже когда по лестнице поднимаются.

Рассказывая об ухудшении мозговой деятельности, Анча Баранова в интервью РИА Новости указала, что у перенесших коронавирусное заболевание COVID-2019 возникало нейровоспаление. У пожилых пациентов медики при этом фиксировали дезориентацию и спутанность сознания.

«Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове», - рассказала собеседник агентства.

Анча Баранова подчеркнула, что пока неизвестно, долго ли эти последствия будут сохраняться.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

14-04-2020, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

14-04-2020, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

14-04-2020, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

14-04-2020, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

14-04-2020, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

14-04-2020, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

14-04-2020, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

14-04-2020, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

14-04-2020, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

14-04-2020, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров