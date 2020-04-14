Биолог назвала опасные последствия коронавируса для выздоровевших

У людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, специалисты фиксируют опасные последствия в виде изменений в мозге и легких. Об этом поведала Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона. По ее словам, у выздоровевших после коронавируса медики наблюдают уменьшение объема легких и неврологические симптомы. Баранова рассказала, как ощущают эти последствия люди разного возраста в обычной жизни.

К примеру, молодые юноши и девушки больше не смогут принимать участия в марафонских забегах, а пенсионеры и пожилые будут испытывать одышку, даже когда по лестнице поднимаются.

Рассказывая об ухудшении мозговой деятельности, Анча Баранова в интервью РИА Новости указала, что у перенесших коронавирусное заболевание COVID-2019 возникало нейровоспаление. У пожилых пациентов медики при этом фиксировали дезориентацию и спутанность сознания.

«Способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает. Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове», - рассказала собеседник агентства.

Анча Баранова подчеркнула, что пока неизвестно, долго ли эти последствия будут сохраняться.