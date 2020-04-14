Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую

Сегодня, 12:05

Анна Морозова

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Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую
Скорая помощь

Назван опасный симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую помощь. О малоизвестном, но очень опасном симптоме нового вируса сообщили британские эксперты. Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что большинство больных коронавирусом могут справиться с основными его проявлениями, такими как потеря вкуса и запаха, головная боль, сухой кашель и лихорадка, самостоятельно.

Однако есть одно опасное проявление, при котором нужно «бить тревогу». Речь идет о цвете губ. Синий оттенок губ может быть признаком серьезного осложнения – пневмонии. Это может привести к недостатку кислорода в крови. В такой ситуации нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Синюшность губ может быть признаком и других болезней — например, при сердечных патологиях, септическом шоке или серьезном переохлаждении.

Кроме того, больные коронавирусом в США отметили еще один симптом, который ранее не упоминался специалистами. Они пожаловались на чувство жжения на коже. Врач Даниэль Гриффин предположил, что этот симптом может быть вызван психологическим состоянием пациентов, испытывающих сильный страх перед болезнью. В таком случае, пациентам необходима помощь психолога.

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