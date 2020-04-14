В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве

Сегодня, 11:29

Анна Морозова

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В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве
Эпидемия коронавируса

При соблюдении всех профилактических мер ситуация с коронавирусом в Москве может измениться в лучшую сторону уже в апреле, а в июне — июле 2020 года ожидается снижение количества выявляемых инфицированных людей.

«В Москве стойкое снижение количества инфицированных коронавирусом людей может наступить уже в июне — июле 2020 года», сообщил эпидемиолог Николай Брико.
«Мы сейчас прогнозируем по Москве плато, стабилизацию и последующее снижение в июне — июле», — заявил Брико.

При этом эпидемиолог отметил, что для достижения снижения эпидемии необходимо соблюдать все меры профилактики и безопасности. В таком случае, переломный момент ожидается уже в апреле, далее последует период плато, когда ситуация с новыми выявляемыми случаями инфицирования стабилизируется, а затем должен наступить период снижения эпидемиологической опасности.

На данный момент, в Москве зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом среди всех регионов России. Ранее в представительстве ВОЗ в России сообщили, что на этой неделе будет рост количества инфицированных в стране.

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