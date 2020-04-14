Ученые рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса

Сотрудники Калифорнийского университета установили, что коронавирус может вызвать психоневрологические заболевания. К такому выводу они пришли, изучив опыт прошлых пандемий, в том числе, «испанки», после вспышки которой в 1918 году увеличилось число случаев летаргического энцефалита. Также ученые выяснили, что после эпидемий атипичной пневмонии, свиного гриппа, ближневосточного респираторного синдрома росли показатели заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными заболеваниями.

Как отметила психиатр Сьюзи Конг, сегодня в условиях пандемии коронавируса уже появляются сведения об острых состояниях, вызванных нарушениями работы центральной нервной системы у людей, заразившихся или уже переболевших коронавирусом, пишет Хайтек+ . Как подчеркнули ученые, психоневрологические последствия пандемии коронавируса бывают весьма существенными и могут проявляться на протяжении многих лет.

Согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончались более 137 тысяч человек.