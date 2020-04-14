Ученые рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса

Сегодня, 08:45

Александр Зуев

0

Image 16+
Ученые рассказали о психоневрологических последствиях коронавируса
Психоневрологические последствия

Сотрудники Калифорнийского университета установили, что коронавирус может вызвать психоневрологические заболевания. К такому выводу они пришли, изучив опыт прошлых пандемий, в том числе, «испанки», после вспышки которой в 1918 году увеличилось число случаев летаргического энцефалита. Также ученые выяснили, что после эпидемий атипичной пневмонии, свиного гриппа, ближневосточного респираторного синдрома росли показатели заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными заболеваниями.

Как отметила психиатр Сьюзи Конг, сегодня в условиях пандемии коронавируса уже появляются сведения об острых состояниях, вызванных нарушениями работы центральной нервной системы у людей, заразившихся или уже переболевших коронавирусом, пишет Хайтек+. Как подчеркнули ученые, психоневрологические последствия пандемии коронавируса бывают весьма существенными и могут проявляться на протяжении многих лет.

Согласно данным ВОЗ, в мире зафиксировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусом. От опасной инфекции скончались более 137 тысяч человек.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач оценил вероятность повторения итальянского сценария в РФ

14-04-2020, 16:19

Медик рассказал о парадоксальной ситуации в Москве с коронавирусом

14-04-2020, 15:57

В Китае начались клинические испытания трех вакцины от коронавируса

14-04-2020, 14:56

Профессор из Петербурга Шенфельд рассказал, что осложняет течение коронавируса

14-04-2020, 14:43

У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

14-04-2020, 13:50

Академик РАН Малеев спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

14-04-2020, 13:07

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону

14-04-2020, 12:46

В ВОЗ оценили возможность повторного заражения COVID-19

14-04-2020, 12:08

Доктор Зайцев назвал 5 мест с самым высоким риском заражения коронавирусом

14-04-2020, 11:58

Диетолог Гинзбург назвал дешевую альтернативу имбирю

14-04-2020, 10:04

В Китае предрекли вторую волну коронавируса в ноябре

13-04-2020, 22:21

В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

13-04-2020, 14:25

Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

13-04-2020, 11:23

Китайские ученые выявили новые симптомы коронавируса

13-04-2020, 07:51

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

12-04-2020, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

12-04-2020, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

12-04-2020, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

12-04-2020, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

12-04-2020, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров