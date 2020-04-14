Врач заявила о вреде частого мытья и дезинфекции рук

Вчера, 21:49

Анна Лисова

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Врач заявила о вреде частого мытья и дезинфекции рук

Доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Екатерина Васильева объяснила, что частое мытье рук и использование антисептиков может спровоцировать бородавки и экзему, передает ТАСС.

По ее словам, при частом мытье рук либо использовании антисептиков кожа начинает терять жировую прослойку, которая обеспечивает ее гибкость и эластичность, и она становится более подвержена различным поражениям. В итоге на коже образуются микротрещины, которые, по сути, являются «воротами» для различных инфекций. 

«При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них - вульгарные бородавки кожи руки. Также высок риск экземы, особенно у людей-атопиков, предрасположенных к этому: антисептики и тот же хлоргексидин убивают микробное сообщество, которое в норме находится на нашей коже и выполняет защитные функции», - предупреждает дерматолог. 

Поэтому, если есть необходимость часто мыть руки либо обрабатывать их антисептиком, важно 5-6 раз в день использовать увлажняющие кремы, состоящие на 80% из воды. 2-3 раза в день можно наносить на кожу рук жирные кремы. 

На ночь для кожи рук можно делать маски-перчатки. Это позволит улучшить состояние кожи. Для ухода за кожей рук можно использовать не только крем. Для раздраженной кожи можно сделать маску из молока, сметаны и масла. А в обычный питательный крем можно добавить масла мяты, мелиссы, ромашки или петрушки, которые тоже хорошо влияют на состояние кожи. 

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