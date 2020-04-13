В Санкт-Петербурге коронавирусом могут заболеть 120 тыс. человек

В случае, если ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге выйдет из-под контроля, то заразиться могут до 120 тыс. человек. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгин, передает Фонтанка . Ранее эта цифра прозвучала в прогнозе ведущих экспертов города. Отмечалось, что прогнозирование эпидемиологической ситуации показало вероятность заражения от 40 до 120 тыс. жителей города.

«У нас 121 заболевший за последние сутки — это очень серьезно. Значительное число. Но мы находимся в более щадящей ситуации, нежели соседи в Москве. И мы понимаем, что от этого серьезность положения отнюдь не снижается», - подчеркнул Княгин.

Княгин отметил, что опыт европейских стран показал, что пик эпидемии примерно на 45-й день с момента первого подтвержденного случая. В Петербурге его зафиксировали 4 марта, и сразу же были введены защитные меры. Это сместило наступление пика. Но, тем не менее, число зараженных достигнет тысяч.

«Петербург в три раза меньше Москвы. Но в целом это самый крупный мегаполис Северной Европы и Балтии. И мы понимаем, что раз уж вирус здесь, то он свое возьмет»,- сказал чиновник, отметив, что сейчас крайне важно оттянуть пик.