В Санкт-Петербурге коронавирусом могут заболеть 120 тыс. человек

В случае, если ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге выйдет из-под контроля, то заразиться могут до 120 тыс. человек. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгин, передает Фонтанка. Ранее эта цифра прозвучала в прогнозе ведущих экспертов города. Отмечалось, что прогнозирование эпидемиологической ситуации показало вероятность заражения от 40 до 120 тыс. жителей города.
Княгин отметил, что опыт европейских стран показал, что пик эпидемии примерно на 45-й день с момента первого подтвержденного случая. В Петербурге его зафиксировали 4 марта, и сразу же были введены защитные меры. Это сместило наступление пика. Но, тем не менее, число зараженных достигнет тысяч.
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