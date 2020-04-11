В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

32-летний житель Касногвардейского района приехал из командировки в Москву в конце марта. Мужчина близко контактировал с 15 людьми, 8 из них – медработники. Также он контактировал с 27 пациентами медучреждений. 22 члена семей медработников также включены в круг потенциально контактных лиц. В общей сложности, в карантине находятся 64 человека.

Кроме того, заболевший контактировал со своим коллегой, который является супругом сотрудницы Красногвардейского психоневрологического интерната. В интернате проходят лечение около 300 пациентов и столько же сотрудников. В учреждении усилены санитарные меры, а также ведется тщательный контроль за состоянием здоровья пациентов и персонала. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Крым.