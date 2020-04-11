В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека

Сегодня, 14:25

Анна Морозова

0

Image 16+
В Крыму больной с коронавирусом мог заразить 64 человека
COVID-19

32-летний житель Касногвардейского района приехал из командировки в Москву в конце марта. Мужчина близко контактировал с 15 людьми, 8 из них – медработники. Также он контактировал с 27 пациентами медучреждений. 22 члена семей медработников также включены в круг потенциально контактных лиц. В общей сложности, в карантине находятся 64 человека.

Кроме того, заболевший контактировал со своим коллегой, который является супругом сотрудницы Красногвардейского психоневрологического интерната. В интернате проходят лечение около 300 пациентов и столько же сотрудников. В учреждении усилены санитарные меры, а также ведется тщательный контроль за состоянием здоровья пациентов и персонала. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Крым.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

Вчера, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Вчера, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

Вчера, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

Вчера, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

Вчера, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

11-04-2020, 18:38

Названы крымские города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

11-04-2020, 18:34

Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

11-04-2020, 14:46

Российские медики доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

11-04-2020, 14:13

Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус

11-04-2020, 12:54

Мужчинам и людям с лишним весом коронавирус угрожает сильнее всего

11-04-2020, 12:21

Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал доктор Мясников

11-04-2020, 12:10

Ученые объяснили, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

11-04-2020, 11:33

Вирусологи: Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

11-04-2020, 10:16

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

11-04-2020, 09:39

Врач рассказал, как промывать нос для профилактики от коронавируса

11-04-2020, 07:52

В Белоруссии резко увеличилось количество число зараженных коронавирусом

10-04-2020, 17:59

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

10-04-2020, 13:50

Число зараженных COVID-19 в России превысило 11 тыс. человек

10-04-2020, 11:39

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

10-04-2020, 11:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров