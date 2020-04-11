Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003

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Новый коронавирус быстрее размножается, чем Sars 2003
Коронавирус

Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, склонен быстрому размножению. Тем не менее, он действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжёлого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. К такому мнению пришли учёные из Университета Гонконга (HKU). Об этом сообщили общественности 11 апреля в издательстве South China Morning Post.

Главой исследовательской группы стал микробиолог Юэн Квок-Юн. Вместе со своими коллегами он проводил эксперименты на тканях лёгких. Образцы были получены от шести разных пациентов. Инфицирование было проведено обоими штаммами. В ходе исследования было установлено, что новый Sars-CoV-2 генерировал за 48 часов в 3,2 раза больше инфекционных вирусных частиц, чем Sars.

Профессор-исследователь из медицинской школы HKU Чу Хин сообщил, что в среднем за 48 часов новый коронавирус размножается до 100 раз. В то же время штамм 2003 года всего 10, максимум 20 раз. Тем не менее, несмотря на быструю скорость размножения, новый вирус вызвал значительно замедленные иммунные и воспалительные реакции. Это означает, что с новым COVID-19 иммунная система организма человека может начать бороться самостоятельно. Всего насчитывается 13 генных маркеров, по которым определяется степень и вероятность воспаления в легких человека. У Sars 11 из них были активны. В то время как у нового вируса CoV-2 только 5.

В ходе исследований учёные также установили, что бета-интерферон играет ключевое значение для лечения от нового штамма. Низкий уровень этого вещества в организме человека приводит к повышенному риску воспалительных процессов из-за вируса.

Ранее сообщалось, что для сдерживания эпидемии Sars понадобилось около 6 месяцев. Согласно сведениям и отчётам Всемирной организации здравоохранения, заразилось этим штаммом примерно 8 тыс. человек. Из них 774 умерло. По мнению экспертов, остановить эпидемию COVID-19 будет значительно сложнее. Главной причиной является частичное или полное отсутствие симптомов у некоторых групп населения. В мире насчитывается больше 1,6 млн инфицированных, а за 4 месяца эпидемии погибло уже более 100 000 людей.

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