Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина

После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания. Об этом сообщил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Шульц отметил, что в течение 2-3 месяцев число заболевших будет снижаться, в связи с чем карантинные меры будут отменены.

«К сожалению, я не могу сказать о снижении опасности. В результате эпидемия наступит снова», — добавил специалист.

По мнению вирусолога, власти будут вынуждены систематически вводить ограничительные меры снова и снова.

В декабре прошлого года власти Китая заявили о вспышке в городе Ухань нового коронавируса COVID-19, который вызывает пневмонию. 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была объявлена пандемия в связи с коронавирусом.

На сегодняшний день пик заболеваемости коронавирусом прошел только Китай, который продемонстрировал высокоэффективное реагирование на ситуацию. Остальные страны пытаются перенимать опыт КНР в борьбе с коронавирусом.

Пиком эпидемии считается стабилизация числа заболевших на некоторое время, после чего идет снижение количества новых случаев.