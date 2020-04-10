В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

В выходные в Москве наблюдается скачок числа инфицированных коронавирусом граждан. Причина этому - расслабленное поведение россиян. Об этом заявила представитель Всемирной организации здоровья в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, не все москвичи осознали опасность коронавируса. За последние десять дней горожане часто нарушали режим самоизоляции и при этом не видели в этом ничего зазорного. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в пятницу, 10 апреля, из своих домов более чем на шесть часов уходили порядка 3,5 миллионов жителей Москвы. Как передает телеканал «Звезда», наибольшее количество нарушителей - люди молодые либо среднего возраста.

Разумеется, такая расслабленность поспособствовала количеству заражений. По данным на 12 апреля, количество инфицированных в столице России достигло 10 158 человек, в Подмосковье - 1360 человек.

Столичный мер Сергей Собянин накануне объявил, что с 15 апреля специально для того, чтобы число граждан на улице сократилось, вводится система цифровых пропусков.