В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

Сегодня, 18:33

Ольга Громова

0

Image 16+
В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

В выходные в Москве наблюдается скачок числа инфицированных коронавирусом граждан. Причина этому - расслабленное поведение россиян. Об этом заявила представитель Всемирной организации здоровья в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, не все москвичи осознали опасность коронавируса. За последние десять дней горожане часто нарушали режим самоизоляции и при этом не видели в этом ничего зазорного. По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в пятницу, 10 апреля, из своих домов более чем на шесть часов уходили порядка 3,5 миллионов жителей Москвы. Как передает телеканал «Звезда», наибольшее количество нарушителей - люди молодые либо среднего возраста.

Разумеется, такая расслабленность поспособствовала количеству заражений. По данным на 12 апреля, количество инфицированных в столице России достигло 10 158 человек, в Подмосковье - 1360 человек.

Столичный мер Сергей Собянин накануне объявил, что с 15 апреля специально для того, чтобы число граждан на улице сократилось, вводится система цифровых пропусков.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В ВОЗ назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в Москве

Сегодня, 18:33

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Сегодня, 13:40

Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

Сегодня, 11:06

Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

Сегодня, 10:15

Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

Сегодня, 08:33

Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

Вчера, 18:38

Названы крымские города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Вчера, 18:34

Доктор Мясников рассказал о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом

Вчера, 14:46

Российские медики доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

Вчера, 14:13

Минздрав отметил возможность без теста диагностировать коронавирус

Вчера, 12:54

Мужчинам и людям с лишним весом коронавирус угрожает сильнее всего

Вчера, 12:21

Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал доктор Мясников

Вчера, 12:10

Ученые объяснили, почему курильщики рискуют заразиться коронавирусом

Вчера, 11:33

Вирусологи: Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Вчера, 10:16

«Многие умрут»: шведский врач дал мрачный прогноз по коронавирусу

Вчера, 09:39

Врач рассказал, как промывать нос для профилактики от коронавируса

Вчера, 07:52

В Белоруссии резко увеличилось количество число зараженных коронавирусом

10-04-2020, 17:59

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

10-04-2020, 13:50

Число зараженных COVID-19 в России превысило 11 тыс. человек

10-04-2020, 11:39

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

10-04-2020, 11:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров