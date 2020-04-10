Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Сегодня, 13:40

Ольга Громова

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Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Вероятность второй волны масштабной вспышки нового коронавируса в Китае вследствие завоза возбудителя из других стран мира очень низкая. В этом убежден главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

Во время общения с журналистами ведущей китайской газеты «Жэньминьжибао» специалист сообщил, что риски завоза коронавирусной инфекции в Китай из Европы и Америки есть и будут сохраняться, но о том, что новые случаи приведут к еще одной волне масштабного заражения, вряд ли стоит говорить.

«Касательно того, будет ли вспышка, то есть будет ли какая-то локальная вспышка или в еще большем масштабе, например в семье, в школе или группе людей, я полагаю, что вероятность этого достаточно мала, потому что в Китае очень жесткие профилактические меры, вплоть до уровня каждого отдельного жилого района и дома», - приводит слова эпидемиолога в переводе РИА Новости.

В Китае люди более дисциплинированы, нежели в Европе. Они носят медицинские маски на улице, придерживаются социальной дистанции, а если симптомы ОРВИ или коронавирусного заражения появляются, не медлят, не занимаются самолечением, а быстро сообщают в больницы, чтобы больного изолировали

В таких условиях вероятность новой волны есть, но очень низкая, заключил эпидемиолог.

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