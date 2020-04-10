Эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Китае

Вероятность второй волны масштабной вспышки нового коронавируса в Китае вследствие завоза возбудителя из других стран мира очень низкая. В этом убежден главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.
Во время общения с журналистами ведущей китайской газеты «Жэньминьжибао» специалист сообщил, что риски завоза коронавирусной инфекции в Китай из Европы и Америки есть и будут сохраняться, но о том, что новые случаи приведут к еще одной волне масштабного заражения, вряд ли стоит говорить.
В Китае люди более дисциплинированы, нежели в Европе. Они носят медицинские маски на улице, придерживаются социальной дистанции, а если симптомы ОРВИ или коронавирусного заражения появляются, не медлят, не занимаются самолечением, а быстро сообщают в больницы, чтобы больного изолировали
В таких условиях вероятность новой волны есть, но очень низкая, заключил эпидемиолог.
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