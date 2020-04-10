Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

Сегодня, 11:06

Ольга Громова

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Ученые предупредили об особой уязвимости курильщиков перед коронавирусом

Курильщиков и люди с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) имеют одни из самых высоких рисков заразиться коронавирусом. Об этом журналистам рассказал профессор Дон Син. Он вместе со своими коллегами из Университета Британской Колумбии (Канада) недавно завершил работу над исследованием, в ходе которого была оценена уязвимость курильщиков перед новым невидимым врагом - коронавирусом.

По словам профессора, коронавирус COVID-19 в организм человека проникает через особый белок - ангиотензинпревращающий фермент ACE-2. В ходе эксперимента выяснилось, что курильщики и больные ХОБЛ имеют самые высокие риски инфицирования потому, что в их носоглотках и бронхах наибольшее количество этого фермента. Следовательно, COVID-19 легче попасть в организм.

Почему содержание ACE-2 в дыхательных путях курильщиков повышено предстоит еще выяснить. Однако в ходе исследования ученые совершенно точно выяснили, что при отказе от курения количество этого белка начинает постепенно уменьшаться.

А это означает, что сейчас самое время бросить курить - раз и навсегда.


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