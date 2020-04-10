Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

Сегодня, 10:15

Ольга Громова

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Академик РАН: имбирь и лимон не помогут вылечить коронавирус

Имбирь и лимон хороши для укрепления иммунитета, но они не подходят для лечения коронавируса и не могут эффективно противостоять инфекции. Об этом предупредил профессор, академик РАН Александр Гинцбург.

После того, как ВОЗ объявила пандемию, спрос на лимоны и имбирь вырос. Поползли вверх и цены, но россияне готовы платить за эти продукты, так как в сети активно распространяются слухи о том, что они способны защитить от коронавируса и, даже, его вылечить.

Гинцбург в интервью iReactor подчеркнул, что это большое заблуждение. От коронавируса они не спасут, но польза от продуктов, содержащих витамины и полимерные соединения, определенно есть.

В частности, по части укрепления иммунитета.

«Они могут на поверхности иммунных клеток объединять определенные рецепторы. И когда рецепторы объединены, это сигнал для клетки, чтобы вести себя активно», - рассказал академик.

Однако таких веществ в натуральных продуктах немного. Есть специальные лекарства, в состав которых входят концентрированные природные соединения либо химически синтезированные. В этом случае они уже намного эффективнее и могут бороться даже с коронавирусом, говорит Гинцбург, но все равно стоит понимать, что это лишь защита организма через укрепление иммунитета. Сами по себе они без вакцины, которой на данный момент нет, не особо эффективны и доверять им точно не стоит.

«Если вакцина дает защиту в 75-100%, то эти так называемые иммунномодуляторы дают, как правило, около 30-35 процентов», - резюмировал врач.

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