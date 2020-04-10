Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

Сегодня, 08:33

Анна Морозова

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Глава Минздрава рассказал о лечебных свойствах лимона и имбиря

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что имбирь, лимон и чеснок могут оказывать влияние на общее состояние иммунитета, однако они не обладают такой же эффективностью, как противовирусные препараты.

Мурашко отметил, что симптомы коронавируса схожи с другими ОРВИ, но течение и осложнения значительно отличается.

«Если больной человек в первые дни принимает неправильное или не принимает никакого лечения, риск тяжелых осложнений возрастает», — отметил специалист.

Он добавил, что терапию должен назначать только врач. При этом глава Минздрава подчеркнул, что лимон, имбирь и чеснок по сравнению с аптечными препаратами не эффективны.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. На сегодняшний день в России выявлено 12 тысяч больных коронавирусом, умерли более 90 человек.

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