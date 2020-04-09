Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

Сегодня, 18:38

Александр Зуев

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Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

В связи с распространением коронавируса сейчас во многих странах действуют ограничительные меры, однако после их отмены карантин придется вводить повторно в текущем и следующем году. Об этом в фильме «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия 1» предупредил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Как отметил эксперт, строгие меры изоляции следует оставить в силе на 2-3 месяца, после чего к ним будут периодически возвращаться, так как эта пандемия – не последняя.

Ранее уже высказывались мнения  о том, что новый вирус никуда не уйдет и останется с человечеством навсегда. В частности, директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что коронавирус может стать сезонным гриппом, пишет Вести.Ru.

Между тем советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что научно обоснованных прогнозов относительно того, когда эпидемия в России пойдет на спад, не может дать никто. Он также сказал, что это время можно приблизить, если соблюдать режим  самоизоляции и принимать экстренные меры. Малеев считает, что по самым оптимистичным прогнозам спад произойдет в начале июня. Отметим, что за последние сутки в России зафиксировано около 1,7 тысячи случаев заражения.

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