Мир предупредили об новой угрозе эпидемии после снятия карантина

В связи с распространением коронавируса сейчас во многих странах действуют ограничительные меры, однако после их отмены карантин придется вводить повторно в текущем и следующем году. Об этом в фильме «Опасный вирус-2» на телеканале «Россия 1» предупредил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

Как отметил эксперт, строгие меры изоляции следует оставить в силе на 2-3 месяца, после чего к ним будут периодически возвращаться, так как эта пандемия – не последняя.

Ранее уже высказывались мнения о том, что новый вирус никуда не уйдет и останется с человечеством навсегда. В частности, директор научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев заявил, что коронавирус может стать сезонным гриппом, пишет Вести.Ru .

Между тем советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что научно обоснованных прогнозов относительно того, когда эпидемия в России пойдет на спад, не может дать никто. Он также сказал, что это время можно приблизить, если соблюдать режим самоизоляции и принимать экстренные меры. Малеев считает, что по самым оптимистичным прогнозам спад произойдет в начале июня. Отметим, что за последние сутки в России зафиксировано около 1,7 тысячи случаев заражения.