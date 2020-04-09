Названы крымские города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала города Крыма с высоким риском заболеваемости коронавирусом. По ее словам, ситуация по пневмонии на полуострове критически ухудшилась. По сравнению с прошлым годом количество случаев заболевания увеличились на 70%. Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается в тех регионах, где чаще всего подтверждаются случаи заражения коронавирусом, отметила Пеньковская. Она также сказала, что речь идет о таких городах, как Симферополь, Ялта, Алушта и Армянск.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора заявила, что число больных растет каждый день. Между тем глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за последние сутки в больницы Крыма обратились с признаками ОРВИ на 300 человек больше, чем за прошлые сутки, и на 40 человек больше с признаками внебольничной пневмонии.

Отметим, что в Крыму на 11 апреля выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В Севастополе шесть человек зарегистрированы как заразившиеся инфекцией, четверо выздоровело. Режим самоизоляции в Крыму установлен до 30 апреля, а в Севастополе - до 19 апреля.