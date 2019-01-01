Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса

Сегодня, 20:54

Александр Зуев

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Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ назвало способ профилактики заражения коронавирусом. Как выяснилось, обычная поваренная соль, которая есть в каждом доме, может помочь избежать заражения коронавирусной инфекцией. Эксперты советуют орошать слизистые оболочки носа раствором хлорида натрия, что способствует снижению числа вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний. Также в ведомстве рекомендовали использовать лекарства с барьерными функциями и при появлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам.

Помимо этого,  в Минздраве посоветовали соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, не прикасаться к лицу грязными руками, использовать перчатки, носить медицинские маски и менять их каждые два часа, пишет РБК.

Отметим, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 10 131 в 81 регионе, скончались 76 человек, 698 выздоровели. До сих пор пока не обнаружили случаев заражения в Республике Алтай, Ненецком автономном округе, Туве и на Чукотке.

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