В московских больницах введены новые правила для лечения коронавируса

Московский Клинический комитет по борьбе с коронавирусом предложил изменить правила госпитализации пациентов. Речь идет о том, чтобы включить больницы для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему. Большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом, отметили в комитете. По словам главврача больницы в Коммунарке, точность тестов для выявления коронавируса составляет 70–80 %. По его словам, большую роль играет оценка клинической картины, а также результаты компьютерной томографии или рентгена, пишет Красное знамя .

В этой связи было предложено изменить маршрутизацию пациентов. Так, если у человека еще нет результатов теста, но при обследовании у него были выявлены признаки коронавируса, то его госпитализируют в стационар, где он будет находиться под наблюдением врачей как больной с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом. Отметим, что в России зараженных коронавирусной инфекцией насчитывается 10 131 человек, 76 человек умерли, 698 выздоровели.