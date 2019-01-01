В Петербурге утвердили размеры штрафов за нарушение самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после заседания Законодательного собрания, подписал изменение закона об административных правонарушениях. Теперь можно штрафовать нарушителей самоизоляции. Документ подписан 8 апреля. Новый закон дополнили статьёй об административной ответственности за нарушение требований городских властей в соответствии с повышенной готовностью.

Законопроект затронул всех. В случае нарушения юридические лица будут платить от 200 до 300 тыс. рублей. В первую очередь это затрагивает требования о временной приостановке публичных мероприятий и работы магазинов, мест общего питания.

Штраф для должностных лиц по этим же требованиям будет колебаться в пределах от 30 000 до 40 000 рублей. При повторном нарушении, штрафы для юридических лиц повысятся до 300-500 тыс. рублей. Для должностных лиц - 40-50 тыс. рублей.

Если режим самоизоляции нарушает физическое лицо, то ему предстоит заплатить 4 000 рублей. Если при этом житель города пребывает в личном транспортном средстве, сумма увеличивается до 5 000 рублей.

Разрешено выгуливать животных на расстоянии 100 м от дома, ходить в аптеки или продуктовые магазины.