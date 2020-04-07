Минздрав порекомендовал россиянам отложить обращения в больницы

Россияне могут рассчитывать на экстренную медицинскую помощь в полном объеме, как и ранее. Однако если угрозы жизни и здоровью человека нет, сроки планового похода к своему врачу надо перенести. Это следует из разъяснений относительно оказания плановой медпомощи на время пандемии коронавируса в России. Текст документа опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Экстренная медицинская помощь оказывается в полном объеме и безотлагательно, подчеркивают в ведомстве. Однако из-за наплыва пациентов с коронавирусной инфекцией Минздрав решил временно изменить действующие порядки оказания медпомощи в стране.

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», - сказано в разъяснениях.

Также говорится, что пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринных систем, а также люди, находящиеся на заместительной почечной терапии, будут получать медицинскую помощь.

Госпитализация пациентов для оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме будет проходить только при наличии направления, выданного лечащим врачом медорганизации, к которой пациент постоянно прикреплен.