В МЧС рассказали, как при походе в магазин уберечься от коронавируса

Соблюдение простых правил при посещении продуктового магазина или супермаркета поможет избежать заражения, рассказали в МЧС России и привели ряд рекомендаций.

В ведомстве рекомендуют выбирать время для похода за продуктами, когда в магазине меньше всего посетителей. При входе в помещение обязательно надо надеть защитные перчатки и маску. В самом торговом зале нельзя забывать о социальной дистанции. Также необходимо не забывать о главном правиле, которое поможет избежать заражения - ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица руками, которые уже притрагивались к корзинке, тележке, продуктам или любым другим поверхностям.

На кассе лучше рассчитываться не наличными - на деньгах могут быть вирусные частицы, в картой либо через приложение на своем смартфоне.

Вернувшись домой, следует тщательно вымыть руки и только после начинать разбирать покупки. Все, что в твердой упаковке (пластиковой, металлической и стеклянной), надо вымыть в теплой воде и с мылом - обработка позволит избавиться от вирусов и микробов. После этого нужно еще раз вымыть руки, а затем протереть кухонную поверхность, на которую выкладывались продукты.

Тщательно и под теплой водой надо мыть овощи и фрукты.

Зелень, помидоры и огурцы вообще желательно замочить на 10-15 минут в воде, и только потом хорошенько промыть под проточной водой. Можно использовать нейтральное моющее средство, передает РИА Новости.

Ранее торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, подписали совместный меморандум о мерах по профилактике и предотвращению ковида.

В соответствии с ним, в магазинах малого формата должна быть нанесена специальная разметка, которая поможет покупателю сориентироваться в расстоянии социальной дистанции. Также обязательна регулярная дезинфекция. Магазины также выделят специальные часы, в которые будут обслуживаться определенные категории населения - пенсионеры, родители с детьми.

Напомним, в РФ выявлено на ткущий момент 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.