В МЧС рассказали, как при походе в магазин уберечься от коронавируса

Сегодня, 10:04

Ольга Громова

0

Image 16+
В МЧС рассказали, как при походе в магазин уберечься от коронавируса

Соблюдение простых правил при посещении продуктового магазина или супермаркета поможет избежать заражения, рассказали в МЧС России и привели ряд рекомендаций.

В ведомстве рекомендуют выбирать время для похода за продуктами, когда в магазине меньше всего посетителей. При входе в помещение обязательно надо надеть защитные перчатки и маску. В самом торговом зале нельзя забывать о социальной дистанции. Также необходимо не забывать о главном правиле, которое поможет избежать заражения - ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица руками, которые уже притрагивались к корзинке, тележке, продуктам или любым другим поверхностям.

На кассе лучше рассчитываться не наличными - на деньгах могут быть вирусные частицы, в картой либо через приложение на своем смартфоне.

Вернувшись домой, следует тщательно вымыть руки и только после начинать разбирать покупки. Все, что в твердой упаковке (пластиковой, металлической и стеклянной), надо вымыть в теплой воде и с мылом - обработка позволит избавиться от вирусов и микробов. После этого нужно еще раз вымыть руки, а затем протереть кухонную поверхность, на которую выкладывались продукты.

Тщательно и под теплой водой надо мыть овощи и фрукты.

Зелень, помидоры и огурцы вообще желательно замочить на 10-15 минут в воде, и только потом хорошенько промыть под проточной водой. Можно использовать нейтральное моющее средство, передает РИА Новости.

Ранее торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, подписали совместный меморандум о мерах по профилактике и предотвращению ковида.

В соответствии с ним, в магазинах малого формата должна быть нанесена специальная разметка, которая поможет покупателю сориентироваться в расстоянии социальной дистанции. Также обязательна регулярная дезинфекция. Магазины также выделят специальные часы, в которые будут обслуживаться определенные категории населения - пенсионеры, родители с детьми.

Напомним, в РФ выявлено на ткущий момент 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы методы борьбы с нервным напряжением

7-04-2020, 09:30

Психиатр рассказал, как пережить самоизоляцию и не сойти с ума

6-04-2020, 23:47

Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

6-04-2020, 17:48

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

6-04-2020, 16:58

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

6-04-2020, 16:08

Три дополнительных симптома коронавируса назвали ученые

6-04-2020, 15:34

Петербурженка, переболевшая коронавирусом, боится заразиться еще раз

6-04-2020, 13:28

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

6-04-2020, 11:48

Коронавирус «питается» хроническими болезнями

6-04-2020, 10:21

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах коронавируса

5-04-2020, 15:43

Ученые предупредили, что избыток соли в рационе ослабляет иммунитет

5-04-2020, 13:28

В Новосибирске выявили 11-й случай коронавируса

5-04-2020, 11:23

Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

5-04-2020, 10:49

Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

5-04-2020, 09:29

Анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус в России

5-04-2020, 08:42

Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают человека от коронавируса

4-04-2020, 22:06

Назван сценарий России в борьбе с коронавирусом

4-04-2020, 20:48

Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

4-04-2020, 18:29

Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

4-04-2020, 13:15

Доктор Мясников назвал коронавирус «щадящим» для молодежи

4-04-2020, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров