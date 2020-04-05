Плачущая медсестра из реанимации записала видеообращение о коронавирусе

Медсестра Ширли Уоттс из графства Эссекс в Великобритании записала видео о тяжелой работе с пациентами, зараженными коронавирусом. Плача на камеру, Уоттс сообщила о том, как резко возросла нагрузка на систему здравоохранения. По словам медсестры реанимационного отделения, в стационарах не хватает персонала. Врачи и медсестры, которые ведут борьбу с опасным заболеванием, ежедневно подвергаются огромному риску.

Наряду с этим британка слезно призвала своих граждан соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае экстренной необходимости, пишет Lenta.ru .

«Мы делаем все, что можем, чтобы спасти людей и их близких. Мы все просто на коленях. Мы увязли в этом, но стараемся из последних сил», - заявила медсестра.

Ширли Уоттс также рассказала, что из-за маски, которую она не снимала с половины седьмого утра до половины первого дня, у нее появилось раздражение на носу. Ранее британская врач и член парламента Розена Эллин-Хан сообщила, что в реанимации лежат не только пожилые инфицированные, но пациенты моложе 40 лет.

Накануне в Британии был отмечен резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Количество заболевших составило 52 279, из них 5 385 скончались.

Напомним, состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого ранее госпитализировали с коронавирусом, ухудшилось. Сейчас он находится в реанимации, состояние его стабильно.







