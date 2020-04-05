Описаны основные изменения в организме, вызываемые коронавирусом

Сегодня, 14:44

Александр Зуев

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Описаны основные изменения в организме, вызываемые коронавирусом

Патологоанатом Дарья Ситовская рассказала о том, какие изменения происходят при заражении человека коронавирусом. Как она отметила, прежде всего поражаются легкие, которые перестают насыщать органы кислородом.

Эксперт также отметила, что легкие поражаются и при обычном гриппе, но при коронавирусе в них образуются перегородки - гиалиновые мембраны, которые мешают нормальному обмену кислородом, из-за чего страдают многие органы, в том числе и мозг. При этом альвеолы заполняются белком фибрином и отечной жидкостью. В результате пациент теряет сознание, так как у него появляется  дыхательная недостаточность. Легкие умерших от коронавируса оказываются плотными темно-красными, безвоздушными, но без отека отмечает патологоанатом, пишет RT.

Она также напомнила, что пациенты с коронавирусом чаще умирают не от самой болезни а от осложнений, которые оно дает. При этом Ситовская опровергла мнение о том, что коронавирус всегда поражает легкие. Как она отметила, это происходит только при тяжелом течении заболевания. Врач также добавила, что коронавирус - это новая инфекция и пока никто не может  сказать, какой тип течения для нее нормален. Пока Ситовская и ее коллеги не могут утверждать, что коронавирус является причиной смерти пациентов. Судя по всему, он лишь усугубляет болезни, которые уже есть у зараженного инфекцией.



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