Названо старое лекарство, которое может убивать коронавирус за двое суток

Группой специалистов из австралийского Университета Мельбурне обнаружили, какой препарат может уничтожить коронавирус за 48 часов. Им оказался ивермектин. Исследования проводились на образцах клеточных культур в пробирке. По результатам экспериментов ивермектин уничтожает 93% РНК коронавируса за 24 часа, а 99,8 % - за 48 часов. Таким образом, лекарство способно практически полностью уничтожить коронавирус за двое суток.

«Выяснилось, что даже одной дозы достаточно для уничтожения вирусной РНК через 48 часов. Следующим своим шагом мы планируем определение эффективной терапевтической дозировки для человека», - заявил один из авторов исследования, доктор Кайли Вагстафф.

Ученые предупреждают, что не стоит лечить COVID-19 ивермектином, пока не получены результаты исследования лекарственного препарата на людях. Ивермектин является разрешенным к открытой продаже, безопасным препаратом. Он назначается для лечения таких паразитарных инфекций как чесотка и стронгилоидоз. Медикамент выпускается в форме таблеток, суспензий и кремов. В России имеется только крем для наружного применения. Его применяют для лечения розацеи.