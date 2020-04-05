Футболист «Зенита» Магомед Оздоев усомнился в самоизоляции в Петербурге

Сегодня, 12:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев усомнился в самоизоляции в Петербурге
Изображение Abhilash Jacob с сайта Pixabay

Футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев усомнился в соблюдении режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса жителями Петербурга. Свои возмущения по этому поводу он выказал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Оздоев рассказал, что выглядывает из окна своего дома и видит, что на улице ничего не изменилось. Количество прохожих на тротуарах и автомобилей на дорогах города такое же, как и в докарантинное время. Это заставило Магомеда призадуматься, а соблюдают ли жители Северной столицы режим самоизоляции в принципе или же правительство Петербурга выдает постановления просто так?!

Оздоев обратился к жителям города на Неве и попросил их стать более ответственными за здоровье свое и своих близких. Пока же многие петербуржцы игнорируют требования сидеть дома. Как пишет местное издание «Мойка», индекс самоизоляции в городе на Неве к вечеру понедельника резко снизился до отметки в 3,1 балла из пяти возможных.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы методы борьбы с нервным напряжением

Сегодня, 09:30

Психиатр рассказал, как пережить самоизоляцию и не сойти с ума

Вчера, 23:47

Медики составили портрет типичной жертвы коронавируса

Вчера, 17:48

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Вчера, 16:58

Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса

Вчера, 16:08

Три дополнительных симптома коронавируса назвали ученые

Вчера, 15:34

Петербурженка, переболевшая коронавирусом, боится заразиться еще раз

Вчера, 13:28

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Вчера, 11:48

Коронавирус «питается» хроническими болезнями

Вчера, 10:21

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при симптомах коронавируса

5-04-2020, 15:43

Ученые предупредили, что избыток соли в рационе ослабляет иммунитет

5-04-2020, 13:28

В Новосибирске выявили 11-й случай коронавируса

5-04-2020, 11:23

Назван фактор, повышающий вероятность смерти от коронавируса

5-04-2020, 10:49

Названы места с самым высоким риском заражения коронавирусом

5-04-2020, 09:29

Анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус в России

5-04-2020, 08:42

Врачи: Хирургические перчатки не полностью защищают человека от коронавируса

4-04-2020, 22:06

Назван сценарий России в борьбе с коронавирусом

4-04-2020, 20:48

Врач объяснил, почему важно пить много воды для защиты от коронавируса

4-04-2020, 18:29

Мишустин: Россию может ждать самый сложный сценарий с коронавирусом

4-04-2020, 13:15

Доктор Мясников назвал коронавирус «щадящим» для молодежи

4-04-2020, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров