Футболист «Зенита» Магомед Оздоев усомнился в самоизоляции в Петербурге

Футболист питерского «Зенита» Магомед Оздоев усомнился в соблюдении режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса жителями Петербурга. Свои возмущения по этому поводу он выказал на своей страничке в социальной сети Twitter.

Оздоев рассказал, что выглядывает из окна своего дома и видит, что на улице ничего не изменилось. Количество прохожих на тротуарах и автомобилей на дорогах города такое же, как и в докарантинное время. Это заставило Магомеда призадуматься, а соблюдают ли жители Северной столицы режим самоизоляции в принципе или же правительство Петербурга выдает постановления просто так?!

Оздоев обратился к жителям города на Неве и попросил их стать более ответственными за здоровье свое и своих близких. Пока же многие петербуржцы игнорируют требования сидеть дома. Как пишет местное издание «Мойка», индекс самоизоляции в городе на Неве к вечеру понедельника резко снизился до отметки в 3,1 балла из пяти возможных.