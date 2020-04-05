Врачи рассказали, почему больным раком нельзя принимать витамины

Многие знают, как крайне важен для человеческого организма прием витаминов. Но зачастую люди сами себе назначают те или иные витамины, однако этого делать нельзя. Сотрудники онкоцентра «Европейская клиника» отмечают, что витамины не так просты, как кажется, и принимать их бесконтрольно не следует. Медики не располагают данными о том, что витамины способствуют профилактике онкологии или помогают в терапии при лечении рака.

Но они участвуют в различных биохимических процессах и их действие на поведение опухолей неоднозначно. Более того, есть информация о том, что пищевые добавки могут наносить вред пациентам, которые их употребляют под воздействием рекламы. Врачи онкоцентра также подчеркивают, что витамин А не назначается при онкозаболеваниях, кроме промиелоцитарного лейкоза. При таком диагнозе рекомендуют химиотерапию и ретиноевую кислоту.

Витамин С, как правило, не назначают больным раком. Ранее при лечении миелоидного лейкоза, рефрактерного колоректального рака с метастазами и меланомы с метастазами врачи одобряли прием витамина С. Однако на этом фоне у больных появлялись побочные эффекты. Кроме того сегодня врачи говорят, что даже аскорбинка в драже может навредить больным с онкологией, так как витамин С может взаимодействовать с бортезомибом и снижать его эффективность, пишет Информинг .

Неоднозначное отношение врачей и к употреблению витамин B6 при лечение онкозаболеваний. Исследования разных ученых отличаются. Одни эксперты говорят, что фолиевая кислота помогает противостоять онкологии, другие утверждают, что это вещество способствует росту опухоли. В любом случае без предписания врача витамин B6 принимать нельзя, так как высокие дозы фолиевой кислоты могут взаимодействовать с метотрексатом и другими химиопрепаратами. В этой связи важно помнить: онкология лечится не витаминами, а назначаемыми врачом препаратами.